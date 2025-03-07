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南海緊張加劇 菲律賓與加拿大完成軍隊互訪協商

中央社／ 馬尼拉7日專電

菲律賓與中國在南海持續對抗之際，菲律賓國防部加拿大就「軍隊互訪地位協定」（SOVFA）完成協商，預定年內簽署。

菲律賓國防部發言人安多隆（Arsenio Andolong）今天發布新聞稿稱，菲律賓國防部次長戴李昂（AngelitoDe Leon）和加拿大國防部助理副部長米勒（ScottMillar）帶領各自代表團，以實體與視訊方式完成協商。

SOVFA允許兩國武裝部隊進入對方領土參加聯合演習等軍事活動，同時詮釋作客士兵在地主國應遵守的法律與規定。

安多隆說，SOVFA將為菲加兩國建立加強合作的框架，讓兩國國防和軍事單位能更緊密配合，提高軍隊之間的協同作戰能力，促成更多聯合演習和能力建構活動。

他補充說明，菲律賓與加拿大剛於2024年慶祝建交75 週年，兩國透過敲定SOVFA，重申加強雙邊關係的承諾。

加拿大駐菲律賓大使哈特曼（David Hartman）2月9日曾向媒體透露，菲加SOVFA協商已進入最後階段，可望於2025年底前簽署。

因應中國近年來在南海的擴張以及緊張局勢加劇，菲律賓正快馬加鞭與理念相近國家締結防衛合作關係。

近月來，加拿大多次在「多邊海上合作行動」（MMCA）的框架下，與美國、日本、澳洲、菲律賓的部隊在南海爭議區域聯合演習。

安多隆說，菲加完成SOVFA協商，凸顯菲律賓加強國際夥伴關係、促進區域安全的決心，盼確保兩國安全和經濟繁榮，以及印度太平洋區域的和平、穩定與合作。

菲律賓本已與美國、澳洲簽有軍隊互訪協定，和日本則簽有相互准入協定（RAA），2月18日又與紐西蘭完成SOVFA的協商，正在敲定簽約日期。

加拿大 國防部 菲律賓

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