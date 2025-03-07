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日宮崎縣「台灣有事」應對案 收容宮古島市近萬居民

中央社／ 東京7日專電

日本宮崎縣政府6日公布應對「台灣有事」的一個月初期應對方案，擬定若發生緊急事態，將把宮古島市的9765名居民，原則上全部安置在宮崎市內的住宿設施，並計劃從鹿兒島機場包車，將避難居民載送到宮崎市。

日本政府考量「台灣有事」（台灣發生緊急事態）的可能性，計劃把先島諸島約12萬居民，分別撤離至九州山口地方的8個縣避難，並要求各縣市提交計畫案，在3月底彙整。各縣市近期陸續公布方案。

讀賣新聞報導，擬定計畫方案的前提條件是，在居民需要避難的情況下，從決定避難開始到實際開始撤離之間，能夠有充分的調整時間，且在沖繩縣先島諸島居民需要避難時，日本政府會呼籲全國民眾避免前往九州，以確保所有住宿設施均處於空置狀態。

根據宮崎縣的應對案，宮古島市的居民將搭乘飛機抵達鹿兒島機場，宮崎縣政府會委託業者安排包車將居民送到宮崎市內。每天安排約40輛車，每輛可載約45人，每天載送1600人，預計6天可以完成所有居民的轉運。

之所以選擇全部安置在宮崎市，主要考量當地住宿設施數量充足、收容能力較大，如果宮崎市內房間不足，會再檢討由鄰近的地區進行分流。食物和飲用水將由住宿設施提供，不足部分由縣政府額外供應。

不過，這項計畫面臨一項難題，那就是與宮崎縣同樣負責需要在「台灣有事」時收容居民避難的九州山口地方縣市，目前都計劃利用巴士轉運，到時候可能會出現司機人手不足的問題。

因此，宮崎縣政府的計畫建議，「包括中央政府在內，需要檢討擬定出一套司機的支援體制」。

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