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義大利查獲大陸逃稅犯罪集團 凍結7千萬歐元資產

中央社／ 羅馬7日專電

歐洲強化查緝中國進口商品逃稅行徑，義大利金融警察昨天查獲一個由多名中國商人組成的犯罪企業，涉嫌偽造文件逃避關稅。警方針對17名涉案嫌犯凍結價值高達7000萬歐元資產。

義大利金融警察凍結嫌犯資金的行動是根據歐洲檢察署（European Public Prosecutor’s Office, EPPO）羅馬分部發動的調查，該案代號「巨龍」（Dragone）。

歐洲檢察署3日發布2024年報指出，詐逃增值稅是歐盟財政損失的最大宗犯罪來源，包括利用來自中國低價網購產品免稅優惠的手法低報產品價值。

報告分析，除了謊報低價免關稅，中國網購品進口商也會透過謊報產品將轉送到其他歐盟國家，進而免交比利時增值稅，但實際卻流入黑市販售。

義大利在羅馬與佛羅倫斯的金融警察，昨天針對17名進口中國商品逃稅案的嫌犯，凍結他們約當7105萬歐元（約新台幣25億元）的資產，嫌犯從中國進口的逃稅商品包括衣服、皮包與配件等。17名嫌犯中有13人是中國裔，4名是義大利人。

調查指稱，由中國商人成立的犯罪企業，創建了一個由29家公司組成的網絡，在義大利的佛羅倫斯、普拉托（Prato）、羅馬等地違法進口中國商品，逃避關稅與增值稅。

根據調查，這些中國商品會先從保加利亞、匈牙利、希臘等地「清關」（完成報關流程），再送到義大利的轉運中心。隨後這些貨物會在「虛構營運商」之間轉手，製造許多「不存在交易」的發票。

歐洲檢察署指出，為了避免東窗事發，中國商人成立的逃稅企業通常只會存在2年，接下來就會創建新公司取而代之，以避免被追查。

「今日羅馬」（Roma Today）報導，該犯罪集團的主要負責人是一對中國夫婦，他們透過眾多合法公司和專業人士，將中國製造商品引入義大利市場，例如服裝、鞋類、皮包和各種配飾，並在歐盟其他成員國自由流通，完全規避增值稅。

中共 羅馬 義大利 警察

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