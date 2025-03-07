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阿塞德下台3個月 土耳其境內逾13萬敘利亞人返國

中央社／ 伊斯坦堡6日綜合外電報導

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）今天說，敘利亞強人巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）被推翻後的3個月內，土耳其境內有超過13萬3000名敘利亞人已經返回敘國。

艾爾段表示：「從去年12月8日以來，已有超過13萬3000名敘利亞人自願返鄉。隨著敘利亞局勢穩定，這項數據還會攀升。我們不會強迫任何人，但如果我們的兄弟姐妹願意返鄉，我們將協助促成這段旅程。」

法新社報導，敘利亞內戰於2011年爆發後，土耳其已經收容近300萬名逃出敘國的難民。

土耳其內政部提到，在土國境內的敘利亞難民，約有124萬人來自敘國西北部阿勒波（Aleppo）地區。

聯合國2月18日指出，估計已有100多萬人返回敘利亞的家園，其中80多萬人是境內流離失所者，另有28萬人是從國外返回。

土耳其 敘利亞 艾爾段

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