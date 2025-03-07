阿塞德下台3個月 土耳其境內逾13萬敘利亞人返國
土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）今天說，敘利亞強人巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）被推翻後的3個月內，土耳其境內有超過13萬3000名敘利亞人已經返回敘國。
艾爾段表示：「從去年12月8日以來，已有超過13萬3000名敘利亞人自願返鄉。隨著敘利亞局勢穩定，這項數據還會攀升。我們不會強迫任何人，但如果我們的兄弟姐妹願意返鄉，我們將協助促成這段旅程。」
法新社報導，敘利亞內戰於2011年爆發後，土耳其已經收容近300萬名逃出敘國的難民。
土耳其內政部提到，在土國境內的敘利亞難民，約有124萬人來自敘國西北部阿勒波（Aleppo）地區。
聯合國2月18日指出，估計已有100多萬人返回敘利亞的家園，其中80多萬人是境內流離失所者，另有28萬人是從國外返回。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言