美國1名現役軍人被捕 涉嫌將國防機密賣到大陸

美國司法部表示，美國聯邦調查局（FBI）今天逮捕1名美國軍人，他涉嫌將機密資料販賣給一些身在中國的人。

法新社報導，駐紮在華盛頓州軍事基地的現役陸軍補給士官趙堅（Jian Zhao，譯音）被控收集一些機密硬碟和一台美國政府的電腦，再賣給在中國的不明人士。

這些竊盜行為始於去年7月，非法買賣讓趙堅賺取至少1萬5000美元（約新台幣49萬元）。他已依涉嫌密謀獲取和傳送國防資料給未獲授權的個人、賄賂和竊取美國政府資產，而遭到1個大陪審團起訴。

根據起訴書，趙堅和其他共犯「蓄意非法密謀…獲取和傳送與美國國防有關的文件、手稿、照片、器具、設備和筆記，給無權取得這些東西的個人」。

美國聯邦調查局今天還逮捕另2名嫌疑人，分別是現役軍人田利（Li Tian，譯音）和前軍人段若宇（Ruoyu Duan，譯音），他們涉嫌竊取美國政府資產和賄賂。

聯邦調查局指稱，田利「收集與美國陸軍作戰能力有關的敏感軍事資料」，特別是美軍武器系統的相關資訊，並從2021年11月至去年12月以不明金額賣給段若宇。

美國司法部長邦迪（Pam Bondi）在聲明中說：「今天被捕的被告們被控背叛我們的國家、積極致力削弱美國的防衛能力及壯大我們在中國的敵人。…他們將面臨迅速、嚴格和全面的審判。」