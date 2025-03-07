紐西蘭情治首長：大陸在太平洋影響力增長帶來風險

紐西蘭安全情報局局長漢普頓警告，中國在太平洋地區日益增長的影響力帶來安全風險，而且庫克群島加深與北京當局的關係後，紐西蘭安全情報局將加強審視庫克群島。

漢普頓（Andrew Hampton）今天晚間指出，太平洋國家對於經濟及跨國犯罪問題的關注，為中國與這些國家簽署「經濟和安全合作」相結合的戰略協議打開大門。

他在威靈頓的「紐西蘭國際事務協會」（NewZealand Institute of International Affairs）發表演講說，中國希望「建立競爭性區域架構，並擴大自身對太平洋島國的影響力」，這帶來外國干預和間諜活動風險。

漢普頓表示：「中國仍然是紐西蘭一個複雜的情報關注對象。我們認為確保我方的太平洋合作夥伴也意識到這些風險相當重要。」

北京當局近年來與一些太平洋國家達成協議，聲稱協議可用來促進這個地區的經濟發展。

上個月，庫克群島總理布朗（Mark Brown）與中國簽署協議，內容牽涉到教育、經濟、基礎設施、漁業、災害管理及海底採礦。

這件事給紐西蘭敲響了警鐘，紐西蘭和庫克群島在憲法上有「自由聯繫」（free association）關係，雙方需要就安全、防務及外交政策等議題進行磋商。

漢普頓提到，在協議簽署之前，他曾前往庫克群島跟布朗分享有關外國干預和間諜風險的機密情報，如今將加強審視庫克群島與北京之間關係。

他說道：「隨著庫克群島與其他各方發展更深層的關係，這會使我的機構必須更加關注國家安全風險。」