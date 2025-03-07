天兵？戰機誤投炸彈毀民宅釀29傷 南韓空軍暫停部分機種飛行

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中央社／ 首爾7日專電
南韓京畿道抱川市6日上午發生空軍戰機誤投炸彈，造成民宅損毀，一般民眾及軍人共29傷。 路透社
南韓京畿道抱川市6日上午發生空軍戰機誤投炸彈，造成民宅損毀，一般民眾及軍人共29傷。 路透社

南韓京畿道抱川市6日上午發生空軍戰機誤投炸彈，造成民宅損毀，一般民眾及軍人共29傷。消息人士表示，空軍除對北韓偵察等部分戰力，已限制其餘機種飛行。

韓聯社引述軍方消息人士報導，事故發生後，除對北韓監視偵察以及必要待機戰力外，軍方已限制包括事故機種KF-16在內的其餘軍機飛行，預計維持至下週，並對所有飛行員進行特別安全教育。

南韓空軍、陸軍及駐韓美軍6日在抱川市的訓練場進行聯合實彈射擊訓練，南韓空軍的2架KF-16上午10時4分左右異常投擲了8枚MK-82炸彈，落在射擊場外，造成民宅損毀。據國防部今天更新訊息，這次事故造成15名民眾及14名軍人受傷。

駐韓美軍雖與這次事故無關，但因事故在韓美聯合訓練期間發生，仍決定中斷所有實彈射擊訓練，但不影響預計在10日至20日舉行的「自由護盾」（Freedom Shield）聯合軍事演習。

據南韓軍方初步調查，這次事故肇因於飛行員輸入錯誤座標，接著2號機跟著1號機投彈，才發生2架飛機皆錯誤投擲的狀況，軍方已成立事故對策委員會調查詳細經過。

南韓軍方尚未公布詳細調查及後續處理措施，但據報導，飛行員輸入座標後還有3次改正機會，卻仍造成這次事故發生，可能反映飛行員略過檢查步驟的安全意識問題。也有意見認為，由飛行員單獨負責輸入座標及目視確認目標等所有步驟的做法本就有問題。

外界要求揭露真相，抱川市居民今天與市民團體在國防部前召開記者會，要求政府與軍方為這次事故負全責，不要將責任歸咎於個人，並停止以安保為由侵害當地居民的生命安全。

空軍

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