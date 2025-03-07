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印尼525名公民參與緬甸網路詐騙 等待遣返回國

中央社／ 雅加達7日專電

印尼外交部公民保護局主任努格拉哈透露，緬甸政府數據顯示，有高達525名印尼公民參與當地網路詐騙，目前仍滯留在苗瓦迪（Myawaddy）地區。他表示，目前正與緬甸與泰國當局協調，以將印尼公民遣返回國。

泰國、緬甸和中國最近聯手打擊緬甸詐騙園區，詐騙集團陸續釋放各國受害者。時代報（Tempo）今天報導，印尼外交部公民保護局主任努格拉哈（JudhaNugraha）表示，共有525名印尼公民在緬甸參與網路詐騙，「這是一個相當大的數字。」

他解釋，該數字是經過緬甸當局確認，這些人仍滯留在苗瓦迪，之後將被遣返的公民目前都已被送至安置中心。

努格拉哈補充，印尼外交部同時也與泰國政府合作，陸續將印尼公民遣返回國，他們預計會先到曼谷，再搭機返回雅加達。

他說，今年已有130名印尼公民從苗瓦迪被遣返回國，他們都參與了當地的網路詐騙。

泰國副總理兼國防部長普譚（PhumthamWechayachai）2月底曾表示，他已指示外交部連繫各國政府駐泰單位，讓各國政府盡快接回他們的公民。

印尼 緬甸 詐騙集團

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