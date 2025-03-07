尹錫悅獲釋！南韓法院裁定撤銷逮捕

外界長期懷疑，西元4世紀、西羅馬帝國末年蹂躪歐洲的匈人（Huns），與數百年前生活在蒙古草原被中國漢朝擊敗的匈奴之間有關係，科學家現在表示，已發現兩者的遺傳聯繫，而DNA證據將兩個橫跨數世紀的游牧帝國連結起來。

2025-03-07 10:30