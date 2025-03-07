尹錫悅獲釋！南韓法院裁定撤銷逮捕
南韓總統尹錫悅今年1月因執行戒嚴令被控內亂罪遭逮，南韓法院7日撤銷對尹錫悅的拘留申請，尹錫悅將在保釋期間繼續受審。
韓聯社報導，首爾中央地方法院7日批准尹錫悅提出的撤銷羈押聲請。尹錫悅將在保釋期間繼續接受審判。尹錫悅於上月4日向法院提出撤銷羈押聲請，法院於20日舉行聽證會。
尹錫悅去年12月3日突發布戒嚴令，之後遭到國會彈劾及內亂罪調查。今年1月15日遭負責調查內亂罪的高級公職人員犯罪調查處（公調處）帶走偵訊，並持續被羈押至今。
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