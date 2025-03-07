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普亭諷法國重蹈拿破崙征俄失敗後塵 馬克宏高EQ回應：他搞錯歷史

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
法國總統馬克宏回嗆俄羅斯總統普亭，如今的入侵者是俄羅斯不是法國。路透
法國總統馬克宏回嗆俄羅斯總統普亭，如今的入侵者是俄羅斯不是法國。路透

法國總統馬克宏近日主張，可把法國核武保護傘擴大至其他歐洲國家。對此，俄羅斯總統普亭6日暗嘲「有些人忘了拿破崙入侵俄羅斯是如何結束的」；馬克宏則回擊普亭搞錯狀況，如今的入侵者是俄羅斯不是法國。

每日郵報、路透報導，法蘭西帝國皇帝拿破崙（Napoleon）1812年入侵俄羅斯帝國，經過6個月災難性軍事行動，最終不敵俄羅斯，以約50萬人傷亡慘敗。

馬克宏5日在法國發表全國演說，回應德國呼籲表示，法國願意開啟討論，將核武保護傘擴大至歐洲盟國。

對此，普亭6日在接見戰死士兵家屬時未指名道姓的說：「有些人還想重返拿破崙年代，但忘了這場戰爭的結局。所有我國敵人和反對者的錯誤是：低估俄羅斯人民的特性和俄羅斯文化的代表性。」

俄羅斯外交部長拉夫羅夫也表示，俄方將馬克宏有關將法國核威懾力量擴大至歐洲國家的言論視為「威脅」，再次強調若俄烏達成停戰協議，俄方反對歐洲派遣維和部隊至烏克蘭。

馬克宏6日在布魯塞爾的歐盟特別峰會後舉行記者會時回擊，「他（普亭）犯了一大歷史錯誤：當時是拿破崙發動侵略戰爭。但我現在在歐洲看到的唯一帝國侵犯力量就是俄羅斯。」

馬克宏表示，「我很了解普亭。他會如此反應，代表他知道我說的是事實。也就是會違反他所簽署的協議。」馬克宏指的是，普亭違反了2014年與法德烏領導人簽署的「明斯克協議」，稱如果烏克蘭倉促簽署和平協議，俄羅斯最終將繼續與歐洲開戰。

他表示，「我們揭發他的計謀，普亭可能感到憤怒。」

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