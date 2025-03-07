川普與普亭愈走愈近 NBC：美國盟友考慮減少對美情報分享
美國國家廣播公司（NBC）6日引述消息人士報導，為回應總統川普政府對俄羅斯的和解態度，一些美國盟友正考慮減少對美國的情報分享。
報導指出，以色列、沙烏地阿拉伯以及「五眼聯盟」成員澳洲、加拿大、英國、紐西蘭，如今都擔心海外地區情報工作者身分曝光，落入莫斯科手中。
該問題目前仍處於討論階段，但尚未做出任何決定或採取任何行動。報導指出，由於美國對俄政策變化的程度尚不明確，美國盟友仍在權衡其影響，可見川普政府動搖長期盟邦對美國的看法以及美國是否值得信賴。
對此白宮國家安全委員會發言人表示，川普對美國敵方掌握有佳，美國的情報能力無敵，正是五眼聯盟等情報共享計畫存在的原因。
美國盟邦則公開淡化此問題。美國最重要的情報合作夥伴英國表示，沒有減少與美國情報合作的計畫，稱美國是英國最親密的盟友，將繼續在國防、情報和安全問題上密切合作。
加拿大安全情報局在聲明中表示，該局與眾多美國機構保持「長期且牢固」的關係，相信繼續加強國家安全合作符合兩國戰略利益。
以色列總理內唐亞胡發言人駁斥該報導毫無根據，稱以方沒有考慮採取該類措施。
紐西蘭、澳洲和沙烏地阿拉伯官員未回應置評請求。
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