法國情報總局示警跨境鎮壓劇增 中俄為主要罪魁

法國國內情報總局近日發布文章示警，中、俄等國發動的跨境鎮壓與企業破壞案件激增，鼓勵大眾關注、舉發。局長貝東向法媒表示，跨國鎮壓傷害法國主權，並舉去年中共強迫遣返中國異議人士為例。

法國國內情報總局（DGSI）近日在官網公布文件，警告法國境內的外國滲透日益嚴重，尤其是在「跨境鎮壓」以及「企業破壞」兩大層面。

DGSI負責反恐、反間諜與保護經濟科技資產部門日前以法文、英文、阿拉伯文、中文和俄文5個版本公布名為「打擊跨境鎮壓」文件，教導民眾偵查與防範意識。另一份文件則是「透過破壞行徑騷擾公司或實驗室」的報告，顯示法國與歐洲日益嚴峻的「混合型攻擊」。

法國國內情報總局希望藉由對「跨境鎮壓」的示警，鼓勵受害者與目擊者聯繫情報單位，同時也向大眾表示，這類現象正在法國蔓延。

局長貝東（Céline Berthon）日前首次接受平面媒體專訪，向「重點週刊」（Le Point）指出，跨境鎮壓針對在法國境內的個人或難民，「構成對法國主權的傷害」。

DGSI在官網上寫道，跨境鎮壓「構成外國干涉，嚴重侵犯在法國居住個人應享有的法定權利」，並將受到情報單位的優先關注，而行動目標包括異議人士、政治對手、記者、維權人士、民族或宗教少數群體等。

會進行跨界鎮壓的國家不少，但在過去幾年中，最頻繁出現的主要有3個國家，包括中國、俄羅斯和亞塞拜然。

貝東在專訪中表示，「也有發現強迫遣返或刺殺的計畫。威脅嚴峻，我們必須向可能的受迫對象發出警告，並同時在網路上公布相關文件，告知民眾跨界鎮壓情事」。

當記者要求貝東給予外國干涉的真實案例時，她回覆，「有些事件已被媒體報導，例如去年3月，一位中國異議人士就成為企圖強迫遣返的對象」，並強調情報單位非常關注這些狀況。

去年3月，法國電視2台（France 2）與挑戰報（Challenges）直擊並跟拍中國公安部如何透過僑民組織等網絡，企圖控制異議人士凌華湛，以及強迫遣送回國的過程。

相關報導與影片去年5月初公開，引發譁然。幾位法國記者也遭到匿名威脅，包括恐嚇乃至死亡威脅。中國駐法大使館也激動回應，指控公布新聞稿譴責報導為謊言、捏造，但隨後幾名中國外交官應巴黎要求被召回中國。

法國國內情報總局表示，跨境鎮壓形式包括示威活動監控、職業與個人網絡滲透、網路騷擾和攻擊、實際威脅勒索、對親友施壓、行政與司法騷擾、設立懸賞獎勵、遣返、刺殺等。

俄羅斯則多年來不斷透過前蘇聯情治機關「國家安全委員會」（KGB）的手段逼迫旅法反俄政權的異議人士。法國情報單位指出，來自俄國的網路攻擊、間諜、假消息宣傳等干涉行動近年明顯增加。

此外，亞塞拜然前總統赫達爾阿利耶夫（HeidarAliyev）是蘇聯時期KGB頭子與亞塞拜然共產黨主席，現任總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）承接其父鎮壓異己的手段，正「學習」俄國，肆無忌憚在法國境內壓迫政敵。

在經濟涉入方面，情報總局也示警，對於企業、科技實驗室本身或其相關人士的破壞行動日漸增加，動機可能為意識形態或商業競爭。

報告舉例，有一敏感產業的製造工廠深夜遭到兩位蒙面人士入侵並縱火，或者是另一個戰略基礎建設產業園區的供電設備遭縱火導致停電。此外，也有生科產業實驗室在夜間被人闖入，損毀所有研究物品。

情報單位在報告中指出，自俄烏戰爭後，歐洲各國不少戰略企業都相繼出現難以解釋的破壞案件。根據歐洲情報單位，兇手線索都指向俄羅斯。

國內情報總局警告民眾，結合政治涉入、跨界鎮壓以及經濟破壞的「混合型」攻擊與威脅在法國劇增，企圖散播恐懼與混亂。