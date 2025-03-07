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波蘭反對派指責歐盟干涉總統選舉

中央社／ 華沙6日專電

根據波蘭新聞網站獨立報（Niezależna）報導， 波蘭主要反對黨法律與正義黨（PiS）領袖卡臣斯基（Jarosław Kaczyński）公開指責歐盟密謀干涉即將舉行的波蘭總統選舉。

他的批評源自歐盟委員會技術主權、安全與民主專員維爾庫寧（Henna Virkkunen）近日的聲明，該聲明表示歐盟計劃與波蘭政府、非政府組織及線上平臺召開圓桌會議，以防止選舉被濫用或操縱。PiS擔憂此舉可能導致波蘭重演羅馬尼亞總統選舉的事件，即右翼候選人獲勝後，選舉結果會被歐盟宣佈無效。

維爾庫寧在接受德國之聲（Deutsche Welle）訪問時，確認歐盟確實在與國家當局準備監測波蘭選舉，並將召開圓桌會議，以確保社交媒體平臺不被濫用來散播錯誤資訊。她指出，此類討論在選舉前經常進行，例如在德國聯邦選舉前，歐盟已與德國當局及社交媒體代表會面。

然而，PiS迅速回應，認為這是歐盟企圖影響選舉的證據。PiS長期指責歐盟干預波蘭政治，包括此前歐盟委員會扣留波蘭數十億歐元的資金，試圖影響2023年國會選舉，直至更親歐的唐納德·圖斯克（DonaldTusk）政府上台後才解凍。

歐盟對選舉的干預疑慮不僅限於波蘭，羅馬尼亞總統選舉結果被推翻的事件亦引發廣泛關注。去年，民族主義候選人喬治斯庫（Călin Georgescu）在首輪投票獲勝後，羅馬尼亞憲法法院基於安全部門提供的俄羅斯干預證據，宣佈選舉無效。喬治斯庫則稱該決定為「對民主的攻擊」。

波蘭總統安傑伊·杜達（Andrzej Duda）上月曾表示，羅馬尼亞的事件讓他擔憂歐盟可能在波蘭選舉中採取類似行動。卡臣斯基今日進一步警告：「歐盟正在準備在波蘭重演羅馬尼亞的劇本，來維護他們所謂的自由民主，但這實際上是對真正民主的破壞。」

PiS總統候選人納夫羅基（Karol Nawrocki）公開要求歐盟「遠離波蘭選舉」，強調：「波蘭人民將選擇自己的總統，而不是布魯塞爾、柏林或基輔決定的。」

PiS還指出，維爾庫寧在2020年波蘭總統選舉期間，曾發表支持圖斯克所屬公民聯盟（KO）候選查斯科夫斯基（Rafał Trzaskowski）的推文，稱他的勝利將是「對整個歐洲的好消息」。查斯科夫斯基當時以些微差距敗給杜達，如今再度參選，目前在民調中領先納夫羅基。

波蘭即將於5月18日舉行總統選舉，若無候選人獲得過半數選票，將於6月1日進行第二輪投票。在此背景下，歐盟的行動是否會影響選舉結果，仍有待觀察。

歐盟 波蘭 羅馬尼亞

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