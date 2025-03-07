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捷克強化自衛因應新局勢 國防預算2030年增至GDP3%

中央社／ 布拉格6日專電

捷克為強化防衛以因應國際情勢，總理費亞拉昨日宣布，捷克政府將逐年提高國防預算，到2030年應將GD的3%用於國防，比目前作為北約成員國所承諾2%的GDP國防支出多1%。

捷克總理費亞拉（Petr Fiala）5日宣布，捷克政府已批准逐年提高國防預算，每年增加GDP的0.2%，直到2030年。他表示，2026年的國防預算應達到GDP的2.2%，而到了2030年，捷克應該將GDP的3%用於國防。

費亞拉表示，增加國防支出對捷克的安全具重大意義，也是捷克經濟、科研與創新的發展機會。

他說：「當前的國際形勢十分複雜。我們正經歷國際秩序的變革，戰爭正在我們不遠處發生，具侵略性的政權已不再掩飾野心。我們必須有自衛能力，並透過投入資金與武器來應對局勢。」

根據捷克國防部的數據，捷克已在2024年達成作為北約（NATO）成員國所承諾的將2%GDP用作國防支出。

今年國防部的預算為1544億克朗（約新台幣2186億元），若加上其他項目的國防開支，總國防支出將達1608億克朗（約新台幣2276億元）。

國防部長切諾秋娃（Jana Cernochova）表示，北約將於6月在荷蘭海牙舉行年度峰會，屆時將更新聯盟的戰略目標，已確定將為成員國包括捷克引入一些額外義務。「基於這些新義務，我們也正準備進一步的軍備採購計劃。」

切諾秋娃還說，捷克軍隊建設計劃（Czech ArmyConstruction Concept）很可能在不久更新。

國防部 國防預算 捷克

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