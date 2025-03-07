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教宗住院3週首度現「聲」 以西語感謝眾人祈禱

中央社／ 羅馬6日專電

88歲的教宗方濟各住院3週從未露面，梵蒂岡今晚首度公布一段教宗錄音，他用母語西班牙文感謝眾人的祈禱。在這段不到30秒的錄音中，罹患雙側肺炎的教宗聽起來聲音相當虛弱。

梵蒂岡今晚發布教宗病況穩定的報告後，稍晚又向在聖伯多祿廣場替教宗祈福的群眾，公布了一段教宗方濟各在醫院內的錄音講話。

教宗表示，「我衷心感謝你們在廣場為我的健康祈禱。我從這裡（醫院）陪伴你們。願天主保佑你們，願聖母保護你們。謝謝你們。」

教廷日前發起馬拉松式祈福活動，每晚9時聚集信徒在聖伯多祿廣場舉行誦唸玫瑰經儀式，為教宗健康祈福。今晚儀式開始前，現場忽然播放教宗方濟各的錄音問候，讓信徒感到十分驚訝與感動。

梵蒂岡新聞網義文版報導，教宗的聲音聽起來很吃力、呼吸沉重，但能聽到教宗方濟各本人的聲音，廣場信徒響起了感動的掌聲。

報導指出，經過住院21天，教宗方濟各的聲音終於「返回」他的家，打消了人們對他病情的猜測和擔憂；2月24日以來，每天晚上信徒都聚集在羅馬夜空下，在聖伯多祿廣場祈求教宗康復，教宗希望他本人也能在現場與信徒相聚。

報導指出，當教宗聲音在廣場響起，信徒目光首先集中在音響上，然後立即轉向大螢幕，殷切希望也能看到教宗方濟各的身影，眾人掌聲久久不息。

教宗 方濟各 梵蒂岡

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