梵蒂岡：教宗狀況穩定 8日公布下次病情報告

中央社／ 羅馬6日專電

梵蒂岡晚間表示，教宗方濟各今天病情穩定，沒有新的呼吸危機或發燒情況。鑒於教宗病情穩定，教廷表示下次病情報告將在週六（8日）發布。

教宗方濟各（Pope Francis）2月14日入住醫院治療支氣管炎，隨後病情惡化為雙側肺炎。教廷原本每日早、晚更新兩次病情報告，不過教廷今晚表示，鑑於教宗病情穩定，下一次醫療公告將於週六發布。

梵蒂岡表示，與前幾天相比，教宗的臨床狀況保持穩定，今天沒有出現任何呼吸衰竭情況，教宗繼續接受呼吸和運動的物理治療，效果良好，血液檢查數據保持穩定。也沒有發燒。

考量臨床症狀的複雜性，醫療團隊對於預後狀況仍保留評估。梵蒂岡表示，教宗今天上、下午都致力從事一些工作活動，交替休息與祈禱，他在午餐前接受了聖體聖事。

教宗 教廷 梵蒂岡

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