阿利安6型火箭首趟商業任務成功 證明歐洲太空能力

中央社／ 法屬圭亞那庫魯6日綜合外電報導

歐洲新一代重型載運火箭「阿利安6型」（Ariane 6）今天成功執行首趟商業飛行任務，將一枚法國軍用衛星送入軌道，證明歐洲具備獨力進入太空的能力。

法新社報導，阿利安6型火箭歷經數次延宕，包括3日在最後一刻喊卡後，終於在當地時間下午1時30分（格林威治標準時間16時30分）前，從法屬圭亞那庫魯（Kourou）的發射場發射，飛向陰雨濛濛的天空。

這趟商業飛行任務是要將法國軍用衛星CSO-3，送入距離地表約800公里高的軌道。

火箭發射約1小時後，將衛星送入軌道，代表任務成功，控制中心隨之爆出熱烈掌聲。

這次發射任務正值歐洲試圖加強自身防禦力。各界懷疑在美國總統川普（Donald Trump）重掌白宮後，歐洲是否仍可仰賴美國作為安全事務夥伴。

自2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭後，歐洲一直未能使用俄羅斯聯合號（Soyuz）火箭執行衛星發射任務。今天任務成功，代表歐洲如今具備獨力將大型衛星送入軌道的能力。

成功 火箭 衛星

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