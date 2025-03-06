韓議員與俄烏戰爭被俘北韓士兵會談 1人爆：北韓有模擬首爾地形訓練場

韓聯社報導，南韓執政黨國民力量黨籍議員庾龍源6日作客SBS電視台，公開自己日前訪問烏克蘭與被俘北韓士兵面談的錄音。被俘的李姓士兵表示，北韓在西北部黃海道谷山郡設有模擬首爾、釜山和濟州地形的訓練場。

庾龍源指出，被俘的李姓士兵說，名為「武力部訓練場」的設施內，布置了大量模擬南韓首都首爾鐘路區、釜山、大邱、全州和濟州地形的場地。

韓聯社指出，節目主持人問及「北韓是否在準備南侵」時，庾龍源給了肯定的答覆，並說北韓為了應對突發情況而進行訓練。

另一名被俘的白姓士兵說，來烏克蘭參戰並無特別目的，只因軍人的使命感而奔赴戰場。他說，軍人必須聽從指揮，無須知道誰是敵軍，並稱俄羅斯和北韓是同盟關係，俄國有難，他們就前來幫助。

至於兩名被俘士兵是否有投誠意願，庾龍源說，李姓士兵有明確表示願意投誠，但白姓士兵尚在考慮。