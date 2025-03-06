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南美唯一邦交國…大陸以進口牛肉誘與台斷交 巴拉圭霸氣拒絕

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南美唯一邦交國…大陸以進口牛肉誘與台斷交 巴拉圭霸氣拒絕

中央社／ 東京6日專電
拉圭是台灣在南美唯一的邦交國，中國一名外交官去年12月提出「擴大進口牛肉」等產品為條件，要求巴拉圭政府與台灣斷交、跟中國建交，但遭巴拉圭政府拒絕。 歐新社
拉圭是台灣在南美唯一的邦交國，中國一名外交官去年12月提出「擴大進口牛肉」等產品為條件，要求巴拉圭政府與台灣斷交、跟中國建交，但遭巴拉圭政府拒絕。 歐新社

日本產經新聞報導，巴拉圭是台灣在南美唯一的邦交國，中國一名外交官去年12月提出「擴大進口牛肉」等產品為條件，要求巴拉圭政府與台灣斷交、跟中國建交，但遭巴拉圭政府拒絕。

日本產經新聞報導，日前在台北有一場巴拉圭產牛肉向日本企業推銷的試吃會。巴拉圭是牛肉出口大國，但因其支持遭俄羅斯侵略的烏克蘭，導致出口到俄羅斯的牛肉數量銳減，於是巴拉圭對尚未獲准其出口牛肉的日本市場寄予厚望。

報導指出，巴拉圭人口雖僅約700萬人，但是一個有骨氣的國家。參與這場試吃會的前日本駐巴拉圭大使中谷好江強調：「巴拉圭是個堅守原理原則的國家。」

巴拉圭有很多日裔人士，也很親日。巴拉圭重視民主、基於規則的國際秩序。中谷表示，「即使沒直接的利害關係，巴拉圭一貫與日本同步而行」。

報導說，中國將手伸向巴拉圭。去年12月中國一名外交官藉由參加聯合國組織會議的機會入境巴拉圭，在會議上暗示可擴大進口巴拉圭產品，要求巴拉圭承認中國。不過。這名外交官因違反申請簽證時的申報目的，後來遭巴拉圭驅逐出境。

根據巴拉圭駐日大使、日裔移民第二代豐歲（MarioMasayuki Toyotoshi）表示，「巴拉圭因為未與中國建交，完全無法出口牛肉到中國」。巴拉圭因堅持原則，因此被摒除在中國、俄羅斯這兩座巨大市場外。

豐歲表示，「巴拉圭是意志堅定不移的國家」。巴拉圭的訴求是「並非片面地要求日本開放進口（巴拉圭）牛肉，而是（在全球物價飆漲之際）巴拉圭能提供價格低廉的肥料與飼料」。

巴拉圭 斷交 邦交國

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