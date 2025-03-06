快訊

王大陸案扯出閃兵內幕 北市刑大隊長被開鍘全因「誤傳」主嫌個資

方大同雲南火化告別人世 竟爆遺產全捐出！公司回應

無視川普最後通牒 哈瑪斯：只有實現永久停火才會釋放以色列人質

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
以色列已故人質艾加拉特的家屬3日在以色列南部尼爾奧茲集體農場為他舉行葬禮。歐新社
以色列已故人質艾加拉特的家屬3日在以色列南部尼爾奧茲集體農場為他舉行葬禮。歐新社

美國總統川普5日透過社群媒體向巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯發出最後通牒，要求他們立刻釋放所有人質，否則將面臨慘痛代價。美聯社報導，哈瑪斯無視川普最後通牒，6日重申只有加薩實現永久停火才會釋放剩下的以色列人質。

哈瑪斯指控，川普和以色列總理內唐亞胡試圖退出他們在1月達成的停火協議。協議呼籲進行第二階段停火談判，重點是釋放更多巴勒斯坦囚犯、實施永久停火和以色列撤出加薩，換取釋放以色列人質。

哈瑪斯發言人卡努瓦（Abdel-Latif al-Qanoua）表示，「釋放以色列人質的最佳途徑」是談判第二階段停火協議。談判原定2月稍早開始，雙方目前只進行有限的預備性會談。

美國總統川普5日和八名獲釋人質會面後，向哈瑪斯發出最後通牒。路透當天也引述消息人士報導，川普政府一直和哈瑪斯進行秘密會談尋求釋放仍被關押的美國人質，稱此舉違反美國長期不與恐怖組織談判的慣例。白宮隨後證實此事，表示有權直接與哈瑪斯進行談判。

川普在自家社群媒體平台「真實社群」發文表示：「現在就釋放所有人質，不要拖延，並立刻歸還你們謀殺的人遺體，否則你們就完了。只有病態且扭曲的人才會保留遺體，而你們就是如此病態且扭曲。」

第一階段加薩停火協議已於1日到期。在為期42天的第一階段停火協議期間，哈瑪斯釋放25名以色列人質及歸還八具人質遺體，換取近2000名巴勒斯坦囚犯獲釋。據信被挾持在加薩的人質尚有24人倖存。

人質 哈瑪斯 川普

延伸閱讀

共和黨議員提案 100元美鈔頭像由開國元勳換成川普

川普政府盼日本調高防衛費 日方表示礙難接受

川普國會演講嘲笑非洲國家賴索托「沒人聽過」 外長震驚：相當侮辱

如何與川普打交道？英法元首「指導」澤倫斯基修補關係

相關新聞

無視川普最後通牒 哈瑪斯：只有實現永久停火才會釋放以色列人質

美國總統川普5日透過社群媒體向巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯發出最後通牒，要求他們立刻釋放所有人質，否則將面臨慘痛代價。美聯社報...

韓總統尹錫悅彈劾案宣判日 周邊地鐵將管制出入「可能過站不停」

韓國總統尹錫悅彈劾案宣判在即，為避免當天周邊發生安全事故，首爾交通公社今天表示，鄰近憲法法院的地鐵安國站當天可能不開放進...

南韓空軍演習誤投砲彈射向民宅 增至15傷

韓國及美國軍方今天在韓國京畿道北部抱川市進行聯合訓練時，發生誤投炸彈事故，確認受傷或因事故心理不安而送醫的民眾增至15人...

當眾質疑川普是否了解歷史 紐西蘭駐英大使丟官

紐西蘭外交部長皮特斯（Winston Peters）今天表示，紐西蘭駐英國大使高夫發表「非常令人失望」的言論，當眾質疑美...

美俄靠攏 馬克宏籲法國人「勇敢面對一個危險的世界」

歐洲將於當地時間6日召開歐盟峰會討論防衛與支援烏克蘭前夕，法國總統馬克宏5日晚間發表電視演說，呼籲法國人「勇敢面對」一個...

川普稱奪格陵蘭、巴運河 格總理：才不賣 巴總統：又撒謊

川普總統4日晚間的國會演說，惹怒格陵蘭和巴拿馬元首。川普演說表示，「無論如何，我們都會拿到格陵蘭。」格陵蘭總理5日立即回...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。