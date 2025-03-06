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美國打破不接觸慣例 決與哈瑪斯談人質協定

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
圖為川普與以色列總理內唐亞胡。 路透
圖為川普與以色列總理內唐亞胡。 路透

美國直接跟哈瑪斯進行人質談判，恐讓中東局勢再升溫？美國總統川普5日給哈瑪斯最後警告表示，若不談成停戰相關的人質協定，將會付出地獄般的代價。美國政府過往不與其認定為恐怖組織的團體談判，如今川普為了儘速讓以哈停戰而打破原則，但若哈瑪斯仍不從，川普恐讓以色列對加薩進行更多攻擊。

不聽我的就打你

根據《英國廣播公司》報導，美國近日傳出將與哈瑪斯直接談判的消息，隨後川普便表示，將給以色列可以結束戰爭的任何幫助，若哈瑪斯不按照他所說的做，將無法保證哈瑪斯組織成員的人身安全。川普還揚言，若哈瑪斯不釋放以色列人質、返還以色列亡者的遺體，將會面臨「地獄般的代價」。

美國政府由於不與恐怖組織直接談判的慣例，過去與哈瑪斯是透過卡達與埃及接觸，如今據巴勒斯坦官員證實，美國的解救人質特使布勒已經與哈瑪斯在卡達進行過2場會議，討論釋放人質與如何結束戰爭。目前以色列宣稱還有59名人質在哈瑪斯手上、至少有24人還活著。

以色列耍賴不履約？

CNN》提到，川普之前還曾表示希望將加薩重建成中東的「蔚藍海岸」，因此希望以色列與哈瑪斯儘速停火。但面對川普威脅，哈瑪斯發言人卡斯蘭則指控，是以色列不願執行之前由美國前總統拜登制定的三階段停火計畫，包括交換戰俘、撤軍與人道援助等。

卡斯蘭呼籲川普政府要求以色列遵守之前的停戰協議。不過以色列近日已經封鎖進入加薩走廊的人道援助，哈瑪斯則拒絕以色列沒有承諾從加薩走廊全面撤軍的新和平協議，讓目前加薩走廊的停火局勢陷入膠著，但經過1年多戰火，當地230萬民眾早已流離失所，相當缺乏基本的飲食與醫療環境。

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