南韓空軍演習誤投砲彈射向民宅 增至15傷

韓國及美國軍方今天在韓國京畿道北部抱川市進行聯合訓練時，發生誤投炸彈事故，確認受傷或因事故心理不安而送醫的民眾增至15人；軍方表示，操作投擲炸彈的軍人輸入座標失誤，導致這次事故。

相關當局表示，誤投炸彈在今天上午10時5分左右落在抱川市一處街道，至今已確認2人重傷、13人輕傷，其中10人送醫。受損建築財物包括1座教堂、5幢民宅、1座倉庫及1座塑膠棚架。

韓國空軍證實，今天上午的訓練中共有8枚炸彈誤擲，落在射擊場外，誤擲的炸彈為MK-82，殺傷半徑約等於一座足球場。韓美軍方目前已暫停實彈射擊訓練，當局也暫時疏散當地居民，確認8枚炸彈中並無未爆彈。

軍方也向媒體表示，這次事故是由於操縱者輸入座標錯誤釀禍。

消防當局表示，13名輕傷者中包括2名軍人及2名外籍人士。重傷者為2名男性，傷勢包括肩膀開放性骨折及顏面受傷等，據稱並無生命危險。

韓聯社引述鄰近居民證詞報導，事發當時突然聽見一聲巨響，地面上下震動，顯示炸彈落下造成的衝擊相當大；一名當時正在開車的傷者表示，他只記得聽到「轟」的巨響，接著便失去意識，醒來後人已經在救護車上。

韓國軍方對炸彈異常投擲導致一般民眾受害表達歉意，表示將積極提供損害賠償等一切必要措施。