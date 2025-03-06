當眾質疑川普是否了解歷史 紐西蘭駐英大使丟官

紐西蘭外交部長皮特斯（Winston Peters）今天表示，紐西蘭駐英國大使高夫發表「非常令人失望」的言論，當眾質疑美國總統川普是否真的了解歷史，紐西蘭將把他解職。

法新社報導，紐西蘭駐英國高級專員高夫（PhilGoff）在關於俄羅斯全面入侵烏克蘭的小組討論中，質疑川普是否「真的了解歷史」。

皮特斯的發言人說，這些言論「非常令人失望」，「這不代表紐西蘭政府的觀點，也使得他擔任駐倫敦高級專員一職變得站不住腳」。

高夫將最近為烏克蘭謀求和平的努力與1938年的慕尼黑協議（Munich Agreement）相提並論。慕尼黑協議是歐洲列強之間簽訂的協議，允許納粹德國兼併捷克斯洛伐克（Czechoslovakia）部分地區。

有些人擔憂川普可能會迫使烏克蘭接受一項和平協議，而根據這項協議，俄羅斯將保留攻占的一大片領土。

高夫本週在倫敦皇家國際事務研究所（ChathamHouse）舉辦的論壇中表示：「我重讀了邱吉爾1938年在慕尼黑協議簽署後向英國下議院發表的演說。」邱吉爾是著名的戰時領袖。

「他轉向（時任總理）張伯倫（NevilleChamberlain）說：『你可以選擇戰爭或屈辱。你選擇了屈辱，可是，屈辱過後，你仍得面對戰爭。』」

高夫向芬蘭外交部長瓦爾通寧（Elina Valtonen）提問：「川普總統已將邱吉爾半身像擺回橢圓形辦公室。但你覺得他真的了解歷史嗎？」

路透社報導，皮特斯說，紐西蘭外交部最高階政府官員柯瑞（Bede Corry）正在與高夫合作，商討新大使的過渡事宜。

高夫曾任外交部長、中間偏左工黨（Labour Party）國會議員，他是在2023年獲任命為駐英國大使。

皮特斯在目前紐西蘭的右傾聯盟中領導民粹主義的紐西蘭第一黨（New Zealand First）。