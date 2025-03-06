北海道新千歲機場遭「鹿」侵！緊急關閉跑道 4航班改降函館機場

北海道新千歲機場跑道6日上午10時左右遭2隻鹿闖入，跑道一度暫時關閉，導致部分航班改道或延誤。

NHK引述北海道機場消息人士報導，6日上午10時左右，2隻鹿闖進新千歲機場跑道附近，為確保安全，2條跑道都緊急關閉。

根據NHK在新千歲機場安裝的攝影機所拍攝畫面顯示，上午10點30分左右，2隻鹿在一架飛機附近亂竄。

機場隨後採取驅鹿措施，於上午10點50分左右恢復所有跑道運作，但仍導致4架航班改道降落函館機場，另有3架航班重新降落。目前2隻鹿已離開影響航班運行的區域，雖然部分航班誤點，但機場運作正常。

一名來自千葉縣的40多歲男子表示，飛機上廣播說有鹿闖入機場，飛機不得不二次降落，稱這是北海道獨有的現象。

另名來自東京的60多歲女子說：「我以為要降落了，但後來又突然起飛，不知道發生了什麼事。他們說有動物跑進來，所以飛機在空中盤旋了大約1小時，但每個人都很平靜。這只是自然現象，所以我想我們對此沒轍。」