南韓空軍認了！戰機演習誤射8枚砲彈 毀民宅教會釀7傷

南韓當地時間6日上午10時左右，京畿道北部抱川市疑似發生戰機誤射砲彈事件，導致民宅和教會遭波及毀損。南韓空軍稍早承認，是南韓空軍的戰鬥機KF-16在參與美韓聯合軍演的過程中，在進行空對地射擊時，失誤發射8枚砲彈，平均1枚炸彈可炸毀一座足球場。

南韓空軍發布新聞稿表示，「（南韓）空軍KF-16於6日上午10時7分，8枚一般炸彈（無導引功能）的MK-82炸彈，以非正常投擲方式，擊落在射擊訓練場以外的地區。該架戰機當時正參與空軍、陸軍聯合火力射擊訓練。」

據了解，此次砲彈誤擊的事故造成至少4人重傷、3人輕傷，其中至少有1棟教會、2棟民宅被毀損。