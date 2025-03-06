南韓空軍認了！戰機演習誤射8枚砲彈 毀民宅教會釀7傷
南韓當地時間6日上午10時左右，京畿道北部抱川市疑似發生戰機誤射砲彈事件，導致民宅和教會遭波及毀損。南韓空軍稍早承認，是南韓空軍的戰鬥機KF-16在參與美韓聯合軍演的過程中，在進行空對地射擊時，失誤發射8枚砲彈，平均1枚炸彈可炸毀一座足球場。
南韓空軍發布新聞稿表示，「（南韓）空軍KF-16於6日上午10時7分，8枚一般炸彈（無導引功能）的MK-82炸彈，以非正常投擲方式，擊落在射擊訓練場以外的地區。該架戰機當時正參與空軍、陸軍聯合火力射擊訓練。」
據了解，此次砲彈誤擊的事故造成至少4人重傷、3人輕傷，其中至少有1棟教會、2棟民宅被毀損。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言