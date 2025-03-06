地方事務亟須處理 加拿大華裔市長暫緩訪台行程
加拿大媒體報導，卑詩省喬治王子城華裔市長余星友原定近期訪台，參加台北2025智慧城市展（SCSE），但因當地有些事務必須立即處理，決定暫緩行程。
「喬治王子城公民報」（Prince George Citizen）報導，余星友在將於3月10日議會會議上提交的報告中解釋，之所以做出這項決定，是受到潛在關稅的不確定性影響，而這可能增加旅行成本，另外也得履行與邊境市長聯盟（Mayor's Border Alliance）相關的承諾。
余星友寫道：「雖然參與智慧城市展傳統上符合我們議會在創新和永續方面的優先要務，但基於當前的財政形勢和我們的區域義務，有必要把重點轉向地方舉措。」
余星友還強調了時間緊迫的義務，包括即將舉行的官方社區規劃（OCP）會議和排定的公開聽證會，以及他與市長住房工作小組（Mayor's Housing TaskForce）的合作。
余星友強調，儘管推遲行程，喬治王子城對智慧城市計畫和國際合作夥伴關係的承諾保持不變。
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