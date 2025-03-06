阿拉伯峰會定調加薩重建計畫 反映埃及影響力大

阿拉伯世界各方領袖4日在埃及開羅召開緊急峰會，因應美國總統川普先前對加薩未來重建的爭議性提議；會議結論一致認同埃及版「三不」加薩重建計畫：巴人不撤、以國不控、哈瑪斯不治理，將於4月由埃及主導召開重建會議。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）針對此峰會結論，5日以「社論」形式正式表述，各阿拉伯國家領導人均拒絕美國和以色列欲將巴勒斯坦人民趕出家園的想法，並稱這種想法是剝奪巴勒斯坦人民在加薩地區和約旦河西岸建立獨立國家的權利，也是以色列對巴勒斯坦人進行種族清洗、種族滅絕的行為。

社論稱，此次會議結論彰顯埃及在阿拉伯世界的先鋒地位和領導角色，與會的各國各組織領袖一致認可埃及主動組織峰會，並領銜提出重建計畫，也同意依照埃及的重建計畫綱要為加薩進行重建。

社論指出，埃及版加薩重建計畫將使目前治理加薩地帶的巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（HAMAS）邊緣化，改以阿拉伯主要國家、伊斯蘭合作組織（Organisation of Islamic Cooperation）成員國、美國、英國、歐盟成員國合組的「臨時機構」來取代。

埃及以「加薩三不說」為峰會討論方向定調：不使巴勒斯坦人撤出加薩；不許以色列控制加薩；不由哈瑪斯繼續治理加薩。

社論稱，只要哈瑪斯保持掌權，任何國際力量或阿拉伯國家都不會為加薩重建提供經濟援助。但同時，以總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）為首的以色列極端政府，同樣也須謹慎思考，在目前這個局面，如果還繼續不斷發出要以戰爭消滅哈瑪斯的威脅，將只會使局勢更加複雜，且讓更多巴勒斯坦無辜人民痛苦犧牲。

埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）在峰會最後宣布，開羅將於4月主辦加薩重建會議，並設立重建專案基金。

阿拉伯連盟（Arab League）秘書長阿波蓋特（Ahmed Aboul Gheit）在峰會後新聞發布會上表示，埃及版重建計畫在峰會獲得所有阿拉伯國家一致認可，正式稱為「阿拉伯計畫」（Arab Plan）。

社論最後呼籲美國川普政府，如要以釋放人質，為以色列人民帶來和平與安全為目的，則和平談判才是唯一途徑。並呼籲，美國在向以色列提供軍事支援的同時，也要向尼坦雅胡施壓，讓他儘速接受談判，並開始執行加薩停火協議第二階段。