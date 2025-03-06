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梵蒂岡：教宗病情穩定 致電關懷加薩

中央社／ 羅馬5日專電
圖為信徒在阿根廷首都阿根廷布宜諾斯艾利斯教堂內為教宗的健康祈禱。美聯社
圖為信徒在阿根廷首都阿根廷布宜諾斯艾利斯教堂內為教宗的健康祈禱。美聯社

教宗方濟各2月14日住院迄今，梵蒂岡晚間指出，教宗今天病情穩定，他致電加薩的天主教堂區神父，並執行多項工作，沒有發生任何新的呼吸道危機。

教宗2月14日住院治療支氣管炎，隨後病情惡化為雙側肺炎，教廷每天早晚兩次更新教宗最新病況。

梵蒂岡今天晚間報告指出，教宗病情保持穩定，沒有出現任何呼吸功能不全情況。按照治療計劃，他白天使用了高流量氧氣輔助，今晚將恢復使用非侵入性的呼吸器。

教宗今天增加了呼吸和復健運動的物理治療，他整天坐在扶手椅上。由於病情複雜性，醫療團隊對預後狀況仍保留評估。

對於今日活動，梵蒂岡說明，教宗上午在醫院10樓的寓所參加了聖灰（Sacred Ashes）禮儀並領受聖體，之後投入執行了幾項工作，下午在工作與休息交替中度過。

聖灰禮儀象徵天主教四旬期的開始，時間在復活節前40天的星期三。教宗過去曾在彌撒講道解釋在頭上撒聖灰的意義，他表示灰燼象徵人類的脆弱與最終將走向死亡，卻受到天主的珍愛，因此人類不該追求灰飛煙滅的事物，應潔淨心靈，從灰燼走向生命。

梵蒂岡指出，教宗另在上午致電加薩的天主教堂區神父羅馬內利（Gabriel Romanelli）；教宗2月25日也曾從醫院致電加薩表達關懷。

根據香港天主教公教報2月7日報導，在去年底加薩走廊被轟炸後，教宗每晚7時都透過WhatsApp視訊通話，聯繫加薩聖家堂神父羅馬內利，慰問避難的居民。

教宗 梵蒂岡 羅馬

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