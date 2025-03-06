俄羅斯威脅堪憂 馬克宏：將與歐洲夥伴討論擴大法國核威懾
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天表示，有鑑於俄羅斯入侵烏克蘭後安全風險上升，他希望就擴大法國核威懾力量一事與其他歐洲國家展開討論。
法新社報導，馬克宏在電視轉播的全國演說中指出，他已決定就透過核威懾保護歐洲大陸盟友一事展開戰略辯論。他也指稱，使用核武的任何決定仍將由法國國家元首定奪。
馬克宏還說，俄羅斯的侵略行為「似乎沒有國界」，法國及其歐洲盟友必須做出回應。
他提及，俄羅斯已對法國和歐洲構成威脅，在這個危險世界中繼續袖手旁觀將是瘋狂的。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言