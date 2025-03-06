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俄羅斯威脅堪憂 馬克宏：將與歐洲夥伴討論擴大法國核威懾

中央社／ 巴黎5日綜合外電報導

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天表示，有鑑於俄羅斯入侵烏克蘭後安全風險上升，他希望就擴大法國核威懾力量一事與其他歐洲國家展開討論。

法新社報導，馬克宏在電視轉播的全國演說中指出，他已決定就透過核威懾保護歐洲大陸盟友一事展開戰略辯論。他也指稱，使用核武的任何決定仍將由法國國家元首定奪。

馬克宏還說，俄羅斯的侵略行為「似乎沒有國界」，法國及其歐洲盟友必須做出回應。

他提及，俄羅斯已對法國和歐洲構成威脅，在這個危險世界中繼續袖手旁觀將是瘋狂的。

俄羅斯 法國 馬克宏

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