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阿拉伯峰會 提加薩重建計畫

聯合報／ 國際中心／綜合報導

阿拉伯各國領袖四日採納埃及制定的加薩重建計畫。這項計畫耗資五百卅億美元，且無須將巴勒斯坦人遷離加薩，迥異於美國總統川普所提的「中東蔚藍海岸」願景。

川普一月重返白宮，不久後便暗示將由美國「接管」加薩，將這片土地改頭換面重建成「中東蔚藍海岸」，並強制將當地巴勒斯坦人重新安置到埃及或約旦。

此話一出，以色列總理內唐亞胡公開力挺，國際社會則重砲批評。

法新社報導，四日在埃及開羅的阿拉伯聯盟峰會，意在提出有別於川普願景的替代方案。在最終發布的公報中，峰會宣布採納一項「全面性的阿拉伯計畫」，敦促國際社會支持。

聲明指出，這些作為將同時開啟一條巴勒斯坦建國的政治道路。以色列國會去年已表決通過，反對巴勒斯坦建國。

阿拉伯聯盟峰會聲明同時樂見巴人「在巴勒斯坦政府庇護下籌組加薩治理委員會」。聲明宣布設立信託基金，用以支付加薩重建工作。

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯發布聲明，表示樂見埃及的計畫；以色列則予以抨擊。

路透指出，針對加薩的未來仍有諸多重大議題待解，包括誰將治理加薩，以及重建工作所需的數十億美元經費要由那些國家負擔。另一個重大議題包括哈瑪斯的命運，這個武裝組織長久以來與巴勒斯坦自治政府敵對，二○二三年十月七日哈瑪斯突襲以色列，成了加薩戰爭導火線。

以色列 埃及 巴勒斯坦

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