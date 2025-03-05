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德國北海風場擬用大陸風機 軍事智庫警告國安風險

中央社／ 柏林5日專電

德國北海離岸風場擬用中國製風機，德國國防部委託智庫調查報告警告，中國製風機恐帶來國安風險，包括可能被用於監視軍事行動、影響關鍵基礎設施安全，並加深對中國供應鏈依賴，建議禁止使用。

德國「商報」（Handelsblatt）近日揭露由德國國防部委託智庫「國防與戰略研究所」（GIDS）調查的不公開報告，指出北海博爾庫姆（Borkum）離岸風場擬使用的16座中國風機，將導致德國國安風險。

這批離岸風機產自明陽風電（Mingyang SmartEnergy），根據國際風能協會（GWEC）資訊，近年明陽已超越德國西門子旗下歌美颯（SiemensGamesa）、丹麥綠能巨頭Vestas，躍升全球最大離岸風機製造商。

報告指出，使用中國製風機不僅影響德國能源供應練自主，且有關鍵基礎設施安全協議洩漏風險，風機用來蒐集海洋資訊的感測器也可能被用於間諜活動，因此建議德國政府全面禁止中國製風機。

報告揭露後引發各界關注，包括基民盟（CDU）、社民黨（SPD）、綠黨（Greens）等跨黨派議員都要求聯邦政府重視中國在北海風場可能引發的國安風險。

基民盟議員基塞維特（Roderich Kiesewetter）指出，中國可能利用風機的感測器與數據存取權限進行情報蒐集，北海為北約（NATO）重要軍事基地，使用中國製風機不僅升高德國軍事活動被監視風險，也會威脅到北約夥伴的安全。

綠黨聯邦議會情報委員會主席馮諾茲（Konstantinvon Notz）則表示，德國過去已有中國透過華為參與5G網路建設滲透關鍵基礎設施的前車之鑑，政府必須嚴肅看待能源設施的安全保護。

針對各界疑慮，聯邦國防軍總參謀部上校穆勒（Mitko Müller）在5日例行的聯邦政府記者會回應，近月發生的波羅的海水下電纜損壞事件，以及2022年部分風力發電機因衛星網路攻擊導致系統癱瘓等案例證明，這類混合戰威脅確實存在。

不過，由於德媒揭露的是不對外公開的內部文件，因此國防部不會對該報告指涉的特定製造商與國家多做評論。

經濟部發言人史普（Luisa Spoo）進一步說明，聯邦政府正推動將歐盟網路與資訊安全法規「NIS2指令」納入國內法，未來有望增強對海上風場等能源關鍵基礎設施的審查權。

面對國安疑慮，負責開發北海風場的漢堡資產管理公司Luxcara坦言，目前歐洲風力發電產業普遍依賴中國供應鏈，短期內難以擺脫。目前全球10大風機製造商，中國占了7家。

Luxcara同時強調，博爾庫姆離岸風場開發計畫中的海底電纜等關鍵資訊設備，將由歐洲供應商提供，且所有數據傳輸與管理會由德國營運商負責，中國製造商不會接觸到風場的數據與控制系統。

目前北海風場計畫仍在聯邦海事與水文局（BSH）審查階段，尚未獲得最終批准，未來是否進一步限制中國供應商參與能源等關鍵基礎設施製造，有待進一步觀察。

國防部 德國 風險

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