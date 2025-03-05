大陸國防預算續增 林芳正：國際社會嚴重關切事項
中國政府今天發布，今年度軍費預算達人民幣1兆7846.65億元（約新台幣8兆元），年增7.2%。日本政府發言人、官房長官林芳正對此指出，「中國的軍事動向是日本及國際社會嚴重關切的事項」。
日本每日新聞報導，針對中國2025年國防預算年增7.2%一事，林芳正在例行記者會上表示，「中國持續以高水準增幅在增加國防費用，缺乏充分透明性，廣泛且迅速地在增強軍力，在東海及南海加強企圖片面改變現狀，是我國與國際社會嚴重關切的事項」。
日本政府應如何因應此問題？林芳正強調，「會在包括安全保障在內的廣泛領域，與中國加強溝通，減少課題和懸而未決的案件，增加合作與提攜」。
有關中國設定2025年經濟成長率目標為5%一事，林芳正表示，「中國經濟的動向對日本經濟、世界經濟有很大的影響，將持續注視」。
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