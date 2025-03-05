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巴基斯坦西北部軍營自殺攻擊 至少18死數十傷

中央社／ 白夏瓦5日綜合外電報導

官員指出，巴基斯坦西北部一個軍營昨天遭遇自殺式攻擊，兩部載有爆烈物的汽車開進軍營後引爆，至少造成13位平民、5名士兵喪生、數十人受傷。

法新社報導，軍方今天更新傷亡統計時指出：「一陣密集交火，英勇抵抗的5位勇敢士兵在工作崗位上壯烈犧牲。」

正值伊斯蘭教齋戒月期間，民眾於昨天落日時分享用開齋飯之際，現場先是發生大規模爆炸，後來又爆發槍戰。

總理夏巴茲．夏立夫（Shahbaz Sharif）對「於神聖齋戒月期間以無辜平民為目標、懦夫一般的恐怖分子」予以譴責。

聲明指出，4名自殺炸彈客在內的16名「恐怖分子」遭到擊斃，附近一間清真寺和住宅區嚴重受損。

這起攻擊發生在動盪開柏普赫圖赫瓦省（KhyberPakhtunkhwa）的巴努（Bannu）。該省毗鄰曾經是好戰勢力溫床的前部落統治地區。

省政府官員可汗（Pakhtoon Yar Khan）告訴法新社：「恐怖分子從兩個不同方向進入巴努軍營（Bannu Cantt），激烈軍事行動持續數個小時到今天上午，所有攻擊者悉數遭到殲滅。」

恐怖分子 炸彈 齋戒月

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