川普：日韓盼與美國合建阿拉斯加天然氣管線

美國總統川普今天說，日本、南韓等國家希望與美國合作建造阿拉斯加天然氣管線。

法新社報導，川普在美國國會聯席會議演說時表示，他的政府「正著手進行阿拉斯加州一條巨大天然氣管線工程，這條管線將是世界上最大的天然氣管線之一，日本、南韓和其他國家都希望成為我們的合作夥伴。」

他還說，各國希望與華盛頓合作，「投資數兆美元」。

川普沒有提供更多細節，但表示「這將會令人嘆為觀止」。

南韓產業通商資源部告訴法新社，他們正在討論這項計劃，但表示計劃仍處於早期階段。

川普2月表示，華盛頓和東京正在討論與阿拉斯加石油和天然氣有關的合資形式。

川普當時在與日本首相石破茂舉行的聯合記者會上還說，日本將「以創紀錄的數量」進口美國天然氣。