大陸海警船搭載艦砲 日海保認定為「武裝船」

日本海保廳今天修改對於釣魚台列嶼（日方稱尖閣諸島）附近中國海警船公布資料時的描述，原本敘述「搭載疑似艦砲的裝置」，即日起修正為「搭載艦砲」，正式認定為「武裝船」，日方認為有必要根據現實情況做出相應調整。

產經新聞報導，海上保安廳從5日上午發布的資料開始，就會使用新的表記方式。中國國營中央電視台（CCTV）去年9月公開了中國海警所屬船隻的射擊訓練畫面，海保廳方面確認，那些船隻搭載的機關砲屬於有殺傷能力的武器。

此外，英國的軍事專業年鑑「詹氏年鑑」2024年版記載，中國海警船「2303號」與「2305號」均「搭載76公釐艦砲」。

日本海上保安廳考量中國方面公開的影片內容，以及國際權威軍事專門書籍的記載，最終決定正式把相關表記更改為「武裝船」。

日本從2012年將尖閣諸島國有化以來，就時常有中國海警船在該海域航行，2020年起更是幾乎每天都有中國海警船現蹤。

海上保安廳1月曾表示，中國海警船2024年有355天航行在尖閣諸島海域外側鄰接區，較2023年增加3天創統計史新高紀錄。海保廳也發現，從去年6月後，可以看到所有的海警船上都搭載疑似機砲的物體。