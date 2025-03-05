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泰國遣返維吾爾人 路透：美加曾表達庇護意願

中央社／ 曼谷5日綜合外電報導

消息人士告訴路透社，加拿大美國曾提議接納48名過去10年遭到泰國拘留的維吾爾人、並將他們重新安置到兩國，但是泰方擔心引發中國不滿，不但未就此採取行動，在上週還將他們偷偷遣返中國。

報導指出，泰國無視聯合國人權專家疾呼立即停止執行，仍將這些維吾爾人遣送回中國，聲稱係依據法律和人權義務行事。

泰國副總理兼國防部長普譚（PhumthamWechayachai）昨天表示，沒有任何國家具體表達接納願意並重新安置這48人。

他告訴記者：「我們等了超過10年，我和多個主要國家洽談，但是沒有任何一個國家肯定回覆我。」

普譚2006年至2023年中的這段期間不在政府任職。

美國國務院一名官員指出，美國曾提議重新安置這48人。

要求匿名的這名美國官員說：「美國與泰國合作多年以避免維吾爾人遭到遣返，包括始終如一地提議將這些維吾爾人重新安置到其他國家，並一度提出安置到美國。」

4名消息人士指出，加拿大也曾表達過意願，對這些遭到扣留的維吾爾人提供庇護。

其中兩人指出，澳洲也表達過意願。

消息人士表示，泰國因擔心與中國的關係惡化，未進一步採納這些提議。

由於事涉敏感，所有消息人士都不願具名。

泰國和中國外交部都沒有立即回應置評請求。加拿大移民、難民及公民部發言人表示，不評論個案。澳洲外交貿易部重申部長黃英賢（Penny Wong）上週「強烈反對」泰國遣返決定的聲明內容。

前泰國駐加拿大和美國大使皮桑（PisanManawapat）聲稱至少有3個國家曾接洽泰方提出重新安置這些維吾爾人，不過他沒有指明是哪3國。

他說：「我們不希望中國因此不滿，所以當局沒有作出落實重新安置的決定。」

人權 加拿大 泰國 維吾爾 美國

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