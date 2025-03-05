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遣返維吾爾人 泰國官員將訪新疆紓解西方憂慮

中央社／ 曼谷5日專電

泰國政府將40名被泰國拘留超過11年的維吾爾人遣送回中國，引起人權團體和西方國家譴責。泰國副總理普譚和多名官員將在3月底造訪新疆，確認這40人的狀況，以紓解西方社會的憂慮。

2014年有超過300名維吾爾人逃離中國，泰國政府在泰國與馬來西亞的邊境扣留這批人，2015年泰國遣返109人回中國，另外173名主要是婦女及兒童的維吾爾人被送到土耳其，剩下53人滯留在泰國移民拘留中心及尋求庇護，之後有5人在拘留中心死亡，包括2名兒童。

其餘48名維吾爾人被泰國當局拘留，其中5人因曾企圖逃走而被關入監獄。

泰國政府在2月27日凌晨以極低調方式遣返40名維吾爾人回中國，遭到美國等西方國家和多個國際組織譴責。泰國政府表示這是基於中國政府的正式請求，中國政府承諾會好好照顧這些維吾爾人。

泰國總理府和中國駐泰國大使館並在這40人回到中國後發布照片和影片，指出這40人回中國後已平安和親人團聚。

第一個揭露泰國政府遣返維吾爾人的泰國公平黨（Fair Party）國會眾議員甘納威（KannaveeSuebsaeng）則出示3封由維吾爾人寫的信，日期為去年11月，信中的內容是呼籲國際社會幫忙以及懇求泰國政府把他們送到其他國家而非中國，不過司法部矯正署則質疑信件真實性。

泰國公視（Thai PBS）報導，泰國副總理普譚（Phumtham Wechayachai）、外交部長馬利（MarisSangiampongsa）以及司法部長塔維（Tawee Sodsong）將在3月18日飛往新疆，探視這40名維吾爾人。

普譚等人此行將確認這40人的安全和狀況是否如中國政府保證的一樣良好，以紓解西方國家的擔憂。

中共 新疆 泰國 維吾爾 馬來西亞

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