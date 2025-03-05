買美F-35還是俄Su-57？戰機太貴+技術轉移 印度陷入抉擇

買美國戰機可安撫美國總統川普，但印度過去大多使用俄羅斯武器，戰機怎麼買很難辦！印度總理莫迪近日訪美時，告訴川普說要買美國最先進的F-35戰機，但F-35相當昂貴，且印度過去國防主要依賴俄羅斯，若重新適應需付出高額費用；但近來俄羅斯與印度在戰機技術轉移有不少紛爭，印度長期還是希望自己做戰機。

美國戰機太貴

根據《半島電視台》報導，莫迪與川普碰面時，表示印度政府打算跟美國購買先進戰機F-35，是有大量先進感測器、AI戰鬥系統與無線資訊分享系統的第五代匿蹤戰機，但1架F-35要價至少8千萬美元，也是市面上最昂貴的戰機。不過隨著中國的空軍實力近年大幅成長，印度也有擴張空軍的需求。

卡內基國際和平研究院資深研究員塔利斯分析，F-35比較像是「象徵性」的提案，若要將F-35加入印度先進戰鬥空軍系統會充滿挑戰性，且印度也尚未取得F-35的技術合作，無法在地生產下，引入F-35需要昂貴的維護費，買俄羅斯戰機可能比較省成本。

技術轉移有阻礙

《印度今日》提到，印度從2018年起，與俄羅斯在先進戰機Su-57的技術轉移、成本分攤等面向有不少爭執。不過近年來，印度空軍開始出現戰機老化、短缺的問題，比起中國從2014年到2024年新增435架戰機、與印度關係緊張的巴基斯坦增加31架，但印度卻減少151架戰機。

印度空軍雖然近年有製造輕型戰機，但近年來爭取國際戰機在印度合作生產的努力卻沒有很成功。專家分析，印度短期還是會跟國外買戰機，但不確定是俄羅斯與美國，中程目標則是與他國一起生產戰機，最終還是要設法擴大自製戰機，降低對國外的依賴。

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