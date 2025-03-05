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菲失聯戰機被發現墜毀深山 2駕駛員身亡

中央社／ 馬尼拉5日專電
菲律賓一架FA-50戰機昨天凌晨在戰術夜間行動中失聯，軍方今天尋獲戰機殘骸，2名駕駛員均不幸身亡。圖為菲律賓空軍與美國印太司令部在在巴丹島附近聯合演習，與本次事件無關。路透資料照
菲律賓一架FA-50戰機昨天凌晨在戰術夜間行動中失聯，軍方今天尋獲戰機殘骸，2名駕駛員均不幸身亡。圖為菲律賓空軍與美國印太司令部在在巴丹島附近聯合演習，與本次事件無關。路透資料照

菲律賓一架FA-50戰機昨天凌晨在戰術夜間行動中失聯，軍方今天尋獲戰機殘骸，2名駕駛員均不幸身亡。

東民答那峨島軍區指揮部司令官柏根諦（Luis RexBergante）今天向媒體表示，軍方搜救人員於中午前在南部民答那峨島（Mindanao）波吉農省（Bukidnon）卡拉同干山（Mount Kalatungan）的叢林中，發現墜毀的戰機。

柏根諦說，2名駕駛員在戰機駕駛艙裡面，均已死亡，搜救人員正將其遺體運下山。

戰機墜毀地點已被封鎖，進行後續調查，調查期間，其餘FA-50戰機暫時停飛。菲律賓空軍表示，失事戰機的駕駛員有夜間飛行經驗。

菲律賓空軍多架FA-50戰機昨天深夜從中部宿霧的馬克坦島（Mactan）艾布恩（Benito N Ebuen）空軍基地起飛，飛往波吉農省支援正在清剿共產游擊隊的地面部隊，結果其中1架於凌晨失聯。

其餘FA-50戰機完成任務，飛回艾布恩空軍基地。

菲律賓空軍於2015至2017年期間，向韓國採購12架FA-50戰機，如今1架墜毀。今年1月，菲律賓國防部表示有意再向韓國添購12架，價格約6億8000萬美元（約新台幣225億元）。

戰機 空軍 菲律賓

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