快訊

還是要當兵！王大陸500萬交保 兵役局：入伍後再請公假出庭

最賺力士年薪只有大谷1% 日本相撲招嘸人如何保住國技

柯建銘又槓上自家綠委 控王定宇勾結國民黨刪國防預算

英防相希利訪美 商談烏克蘭與北約議題

中央社／ 倫敦5日專電
英國國防大臣希利。美聯社
英國國防大臣希利。美聯社

英國國防大臣希利5至6日訪問華府，將與美國國防部長赫塞斯會談，重點議題包括烏克蘭和平、以及北大西洋公約組織（NATO）成員國之間的盟友關係。

英國國防部表示，希利（John Healey）訂6日與赫塞斯（Pete Hegseth）會談，討論英、美、法國及其他歐洲盟友正在擬定的烏克蘭和平計畫。

英美國防首長第一次會晤是在2月中旬烏克蘭防務國際聯絡小組（UDCG）布魯塞爾會議期間，當時是英國首度接棒美國，擔任UDCG主席。

英國國防部指出，美國是英國最密切的安全盟友，雙方持續在軍事、情報、先進科技及維和行動等領域進行合作。訪美期間，除了烏克蘭、北約等多邊議題，希利另將與赫塞斯討論深化英美雙邊安全防衛關係。

就在希利訪美前夕，美國航太巨擘波音公司（Boeing）4日在亞利桑那州（Arizona）生產基地向英方移交一批AH-64E新一代阿帕契（Apache）攻擊型直升機。這是英國陸軍向波音下訂的50架AH-64E最後一批。

英國國防部指出，阿帕契直升機的許多零組件是在英國生產，有75家英國企業參與供應鏈，其中包括33家中小型企業。

希利訪美也正值1月底至2月中，於美國內華達州（Nevada）舉行的第50屆空中作戰聯合演訓「紅旗」（Red Flag）剛結束不久。

由美國空軍於1975年創設的「紅旗」演訓汲取美軍1950至1970年代在越南戰爭的經驗，講求作戰情境高度擬真，被視為全球訓練強度最高、要求最嚴苛的空戰演訓之一，今年在美、英、澳洲參與下，總計動員逾3000名軍事人員。

訪美期間，希利5日將出席在英國駐美大使華府官邸舉行的美軍陸戰隊成立250週年招待會。

儘管英、美對烏克蘭議題有看法分歧之處，英國首相施凱爾（Keir Starmer）多次強調維持北約大西洋兩岸團結一致，以及美軍對協助確保歐洲安全與烏克蘭長久和平的重要性。

國防部 美國 英國

延伸閱讀

川普讚在美生產超前部署 在台製造未來稅率上看50%

台積電加碼投資美國 三挑戰：人才、成本、資本支出

陽明山美軍宿舍殘破不堪 北市文化局：月底現勘

挪威在俄烏戰爭中低調賺飽飽 英國學者呼籲：捐出來

相關新聞

遭控受訪時嘲笑英國「30年來沒打一場仗」 范斯駁斥：根本沒提到

美國總統川普和烏克蘭總統澤倫斯基在白宮公開鬧翻，參與這場口舌之爭的美國副總統范斯接受福斯新聞採訪時表示，烏克蘭的最佳安全...

英防相希利訪美 商談烏克蘭與北約議題

英國國防大臣希利5至6日訪問華府，將與美國國防部長赫塞斯會談，重點議題包括烏克蘭和平、以及北大西洋公約組織（NATO）...

歐洲再武裝 喊砸8,410億美元

美國總統川普3日宣布暫停所有對烏克蘭的軍事援助之際，歐盟執委會主席范德賴恩提出歐洲再武裝計畫，將讓成員國能提高國防開支，...

張登及：自由國際秩序遞減 可能回到多極化與地緣政治

台灣大學人文社會高等研究院日前針對「反思新自由主義」主題舉辦高峰論壇，邀請台大人文社會高等研究院副院長張登及發表演說，談...

CNN：埃及提加薩重建計畫 排除讓哈瑪斯參與執政

美國有線電視新聞網（CNN）取得的計畫草案顯示，埃及制定了一項加薩（Gaza）重建計畫，將排除讓巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（...

國會一片混亂！塞爾維亞反對黨丟照明彈、煙霧彈 3議員受傷

塞爾維亞國會今天春季會期開議，反對黨議員丟擲照明彈與煙霧彈，還疑似釋放催淚瓦斯，導致議場一片混亂，至少造成3名議員受傷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。