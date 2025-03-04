AI題材沒救了嗎？這「3檔」類股值得投資人關注

在輝達股價重摔拖累人工智慧（AI）晶片類股之際，基金經理人建議長期投資人可以考慮凱捷公司（Capgemini）、思愛普（SAP）及BayCurrent這三檔AI應用類股。

所謂的AI應用是指將AI技術融入企業營運、流程和決策以提高效率和整體效能的過程，這牽涉到使用從事類似於人類學習、規劃和解決問題活動的電腦軟體。根據道瓊社報導，柯尼策（Nicole Kornitzer）執掌的水牛國際基金（Buffalo International Fund）管理約9.15億美元資產，在晨星「外國大型成長」基金中擁有第二高的4顆星評級。柯尼策說，該基金持有的這三家AI應用公司，能使其企業客戶變得更富執行力且更有效率。

首先是凱捷公司（Capgemini），柯尼策形容這家位於法國的資訊科技業者，是能「與埃森哲公司（Accenture PLC）匹敵的全球顧問公司」。該公司提供各種服務，幫助已開發市場的其他公司應用新科技以改善或設計新的工作流程、服務和產品。

科尼策說，她喜歡凱捷現在的估值，因為該股的本益比一直處於歷史低點。根據 分析師預估其未來12個月的每股盈餘，該股的預期本益比為13.3倍，而過去五年凱捷的平均預期本益比為16.2倍。

另一家走在企業AI潮流前沿的公司是德國的思愛普（SAP），該公司提供企業資源規劃軟體，柯尼策說： 「他們的客戶正在從授權移往雲端。他們現在有80%的經常性營收，目前業務穩定，利潤率不斷提高，自由現金流也在持續增加。

柯尼策說，思愛普正於處於「最佳狀態」，因為該公司在其主要軟體平台上加入了「AI 代理」（AI agent）。她並表示，思愛普也透過使用AI來提高效率，以進一步提高利潤率。

水牛國際基金持有的另一家與AI應用有關的公司是日本的BayCurrent，該公司提供全面的諮詢服務，包括戰略業務流程諮詢、資訊技術諮詢和系統整合等。柯尼策並表示，BayCurrent正在轉型成為較不受景氣循環影響的企業，擁有較長期的服務合約。