遭控受訪時嘲笑英國「30年來沒打一場仗」 范斯駁斥：根本沒提到

美國總統川普和烏克蘭總統澤倫斯基在白宮公開鬧翻,參與這場口舌之爭的美國副總統范斯接受福斯新聞採訪時表示,烏克蘭的最佳安全保障就是確保美國在烏克蘭的未來中有經濟利益,但席間一段話似乎嘲笑英國是「30年來沒打過一場戰爭的某個隨便國家」,遭英方政界人士指控「抹消」英國的歷史。

根據此前新聞,范斯在福斯新聞3日播出的專訪中,拒絕英法派遣維和部隊到烏克蘭作為「安全保障」的計畫,「如果你想要真正的安全保障,如果你想要真正確保俄羅斯總統普亭不會再次入侵烏克蘭,最好的安全保障就是讓美國人對烏克蘭的未來有經濟利益,這比從30或40年從未打過仗的某個隨便國家派遣2萬軍力要安全得多」。

Politics.co.uk報導,范斯還指出,「鎮上唯一有戰略的傢伙是美國總統,每個人都需要跟隨他的腳步」。

英國自1980年起參與多次軍事干預,包括作為美國的盟友。在2000年代初,英美於伊拉克和阿富汗並肩作戰時,數百名英軍戰死。

范斯這番發言引來英國朝野批評,在野的自由民主黨國防事務發言人海倫.馬奎爾曾任皇家憲兵上尉,並在伊拉克服役,她就嚴厲地指出,「范斯正從歷史抹消在伊拉克和阿富汗犧牲性命的數百名英軍」。

馬奎爾說,「我親眼目睹美國和英國軍人勇敢並肩戰鬥。在我隸屬的皇家憲兵團中,有6名成員沒有從伊拉克回家,這是否認這一事實的險惡企圖」,並指英國駐美大使曼德森勛爵應該呼籲范斯道歉。

BBC報導,范斯在社群平台「X」駁斥相關指控為「不誠實得離譜」,強調自己「在短片中甚至沒提到英國或法國」,並指「這兩個國家都在過去20年間,以及更長的時間裡,與美國一起英勇作戰」,

不過,范斯在後續發文指出,「讓我們直話直說,有許多正(私下或公開)志願支援的國家,既沒有戰場經驗,也沒有軍事裝備,去做任何有意義的事情」。BBC指出,范斯沒有具體說明他正在指哪個或哪些國家。

But let’s be direct: there are many countries who are volunteering (privately or publicly) support who have neither the battlefield experience nor the military equipment to do anything meaningful.