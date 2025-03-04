張登及：自由國際秩序遞減 可能回到多極化與地緣政治

台灣大學人文社會高等研究院日前針對「反思新自由主義」主題舉辦高峰論壇，邀請台大人文社會高等研究院副院長張登及發表演說，談論川普時代國際秩序未來可能的走向，張登及認為，未來可能會回到權力平衡，也就是多極化與地緣政治。張登及並建議，「不要用我們的角度看世界，要多從別人的角度看」。

張登及3日上午發表的演講以「後全球化與自由國際秩序的衰敗：回到權力平衡或邁向新無序？」為題，著重於探討川普時代的來臨，在國際關係特別是國際秩序上表現出來的特徵是什麼，以及未來可能的走向。

他指出，自由主義國際秩序確實是走在一個趨向於衰竭的過程中，但是它會往哪裡去，是完全進入無序的無政府狀態？還是有可能趨向某種權力平衡？或川普可能重新建立一個新保守主義的霸權？這是大家未來會非常關心的議題。

張登及分析，川普時代不是2024年以後才開始，而早在2016年他第一次當選時，就已經揭示了川普時代，只是他那時候不成熟，現在川普的團隊已經變成了「忠誠合眾國」。

所謂自由國際秩序，張登及表示，是由17世紀發源於歐洲的西伐利亞體系的主權國家均勢、以及18到19世紀源於英國的市場經濟與資本主義，還有20世紀源於美國的多元民主與進步主義價值，以上三者疊加演進的，自由國際秩序現在大約已進入「震盪遞減」時期，川普則成為整個過程的「加速者」。

張登及表示，美國並不要霸權，但仍追求「至上」，不希望付出霸主所需要付出的公共財，但還是要在多個強國之下爭取美國的至上。

至於未來的場景，張登及認為，第一種可能是「非自由的霸權秩序」，就會變成一超多弱，但是超強是一個保守主義的超強。第二種可能是出現川普版的「大空間秩序」，也是新版的門羅主義，包含美國主導或兼併加拿大、中南美洲等區域，甚至有可能形成一個21世紀的神聖同盟。

第三種是力量更加均衡（兩極或三極）的「新冷戰」，美國可能必須要更加努力的來去制衡其他國家。最後一種可能是深層政府和自由派會「起義」，如果自由派起義成功，可能必須先經過一段漫長的收拾殘局，國際秩序恐怕不會照單全收地完全恢復舊有狀態。

針對這幾種可能，張登及以較大的篇幅著墨於後自由主義國際秩序有可能走向多極化，這也是慕尼黑安全會議今年的主題，而多極化事實上就是權力平衡的格局，這種權力平衡的格局和多極化，也自然會使得地緣政治的學說以及相關的應用、在政策上的算計，重新浮上檯面。

張登及特別援引美國國務卿魯比歐1月底上節目時談及的一番話，當時魯比歐表示，這個世界假如有一個單極是「不正常的」，這個其實是冷戰結束的產物，也就是「單極片刻」，他認為我們其實會回到一個多極的世界，會有許多的大國或者列強，「在地球上不同地區存在」。

而在回答觀眾提問時，張登及建議，不要用我們的角度看世界，要多從別人的角度看，「看他的位置、空間和資源，以及他目前的盤算，歸根到底就是你要看他手上有多少牌，然後你自己有多少牌」。

而針對中國大陸的情況，張登及認為，大陸內部經濟受到極嚴重的挑戰，但同時出現了一些AI的創新，中國大陸會往何處去，是一個極大的自變項。他分析，若是大陸認為「你打你的，我打我的」，則無論川普如何貿易戰、加稅，中國大陸可能會想「我就先撐過這4年，做好自己的事」，如果能夠撐過去，「可能局面還是完全不一樣」。