歐洲再武裝 喊砸8,410億美元

美國總統川普3日宣布暫停所有對烏克蘭的軍事援助之際，歐盟執委會主席范德賴恩提出歐洲再武裝計畫，將讓成員國能提高國防開支，可動用資金最多達8,000億歐元（8,410億美元），方式包括鬆綁赤字上限等，以在美國斷援時，繼續支持烏克蘭。

計畫包含提供給成員國1,500億貸款，以投資於國防領域，該貸款並由歐盟預算支持。她列舉，如「防空系統與飛彈系統、火砲、彈藥、無人機與反無人機系統。」此外，還包含對網路及軍事機動性的需求，這筆貸款將由歐盟預算支持。

范德賴恩也說，歐盟將啟動財政赤字「解脫條款」，使各國能鬆綁其國家預算，可望在四年內增加共6,500億歐元的國防預算，而不會觸犯歐盟的預算赤字罰則。

以上加總，預計將使各國增加近8,000億歐元的可動用國防資金。

范德賴恩說，「歐洲已準備好大舉增加防禦支出。既是為了在短期上回應烏克蘭的需要，也是為了滿足長期的需要，以對歐洲安全負起更多責任。」並強調，歐洲正處於「再度武裝的時代。」為了在此關鍵時刻支持烏克蘭，歐洲亟需上千億歐元的可動用資金；范德賴恩先前曾表示，歐洲在未來十年的國防投資需求將高達5,000億歐元。

計畫也提出其他籌資方法，包含讓成員國從市場中調動私人資金，重新分配其他歐盟基金以用於國防用途，並拓展歐洲投資銀行（EIB）的借貸範圍至某些目前被排除的軍事計畫，或動用歐洲穩定機制此一5000億歐元的紓困基金。

歐盟委員會將在6日召開緊急會議，范德賴恩已去信成員國領袖，27國領袖將齊聚布魯塞爾，共商此計畫。

知情人士透露，預計歐盟領導人將對他們的首要想法進行評估，並授權作為歐盟執委會對這些想法進行進一步的研究，然後最早將於3月21日-22日舉行的會議上，提出具體建議。

長期以來，歐盟國家不願投入過多國防開支，主要依賴美國的保護，加上經濟疲弱，使其難以迅速提升軍費開支。目前，多數歐盟成員國的軍費仍低於國內生產毛額的2%，遠未達到北約標準。北約秘書長呂特（Mark Rutte） 已敦促歐盟成員國，儘快將國防預算提高至GDP的3%以上。

BBC評論指出，美國暫停援助的影響，大概要幾個月後才感受得到，尤其在彈藥及硬體方面。