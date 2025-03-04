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國會一片混亂！塞爾維亞反對黨丟照明彈、煙霧彈 3議員受傷

中央社／ 貝爾格勒4日綜合外電報導
塞爾維亞國會今天春季會期開議，反對黨議員丟擲照明彈與煙霧彈，還疑似釋放催淚瓦斯，導致議場一片混亂。 路透
塞爾維亞國會今天春季會期開議，反對黨議員丟擲照明彈與煙霧彈，還疑似釋放催淚瓦斯，導致議場一片混亂。 路透

塞爾維亞國會今天春季會期開議，反對黨議員丟擲照明彈與煙霧彈，還疑似釋放催淚瓦斯，導致議場一片混亂，至少造成3名議員受傷。

歐洲新聞台（Euronews）報導，反對黨國會議員在議場點燃並丟擲照明彈，現場一度陷入暴力衝突，造成數人受傷。議長布納比奇（Ana Brnabic）則呼籲現場議員恢復議事。

根據法新社，1段現場影片顯示，布納比奇痛斥反對黨在國會抗議並使用「催淚瓦斯」，他還說，「你們的顏色革命已經失敗，這個國家將繼續存活，這個國家將繼續運作，這個國家也會繼續勝利」。

據報導，國會原定就1項增加大學教育經費的立法進行投票，但反對黨堅稱這次會議非法，應先確認總理武契奇（Aleksandar Vucic）及其政府請辭一案。

武契奇於今年1月辭去總理職務，因為去年11月塞國北部火車站發生屋頂坍塌意外，導致15人死亡。事發後當局面臨大規模示威，批評者將這起事件歸咎於猖獗的貪腐問題。

塞爾維亞

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