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愛爾蘭減排進度落後 最高恐面臨8980億歐盟氣候罰款

中央社／ 都柏林4日綜合外電報導

愛爾蘭財政與氣候監管機構今天示警，若未在2030年底前落實減排計畫，愛爾蘭可能需支付歐盟（EU）高達80億至260億歐元（約新台幣2763億至8980億元）的法律遵循成本。

路透社報導，這項法律遵循成本約相當於愛爾蘭國民所得的3%至9%，遠高於政府2023年預估的35億至81億歐元。

愛爾蘭財政與氣候變遷諮詢委員會表示，如果政府落實尚未執行的溫室氣體減排計畫，就可能將這筆金額削減至30億至120億歐元之間。

上述2個獨立委員會在聯合報告中表示：「若未落實減排承諾，並讓國家承擔相關成本，將大大錯失（減少開支的）機會。」

根據歐盟訂定、具法律約束力的規定，成員國必須在2030年底前減排55%，未達標國家則需購買額外排放額度，相當於繳納罰金。

根據歐盟執行委員會（European Commission），愛爾蘭目前擁有歐洲最健康的公共財政，但在人均排放量方面，卻是成員國中距離減排目標最遙遠的國家。

愛爾蘭2023年的碳排量已較2022年下降6.8%。愛爾蘭環境保護署（EPA）預估，該國至2030年底前的碳排量，將相較2018年的水準下降11%至29%，具體降幅則取決於政府計畫的落實程度。

愛爾蘭財政與氣候變遷諮詢委員會指出，預估成本落差巨大，與該國可能的減排路徑以及未達標成本的「高度不確定性」有關。

他們表示，升級國內電網、加速推動電動車普及，以及支持農業實務改革等措施，都有助減少部分目前難以避免的成本。

愛爾蘭 法律約束 減排

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