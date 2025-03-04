日眾院通過2025年度預算案 史上最大規模115兆日圓

日本眾議院全體會議今天通過修正後的2025年度預算案，一般會計總額115兆1978億日圓（約新台幣25兆4239億元），為史上最大規模。

日本經濟新聞、共同社報導，少數執政黨自民黨內閣採納日本維新會的意見，修正預算案後爭取到支持。這是是自1996年前首相橋本龍太郎第一任內閣以來，首次原始預算案時隔29年經國會審議後被修正；減額修正則是自1955年前首相鳩山一郎第二任內閣以來，時隔70年首次減額修正。

此外，所得稅開徵門檻從現行的年所得103萬日圓（約新台幣22萬元）調升至160萬日圓（約新台幣35萬元）的相關稅制改革修正案，也獲眾院通過。

根據日本憲法規定，總預算案只要能獲眾議院通過，就算參議院不進行表決，也能在送到參議院的30天自動生效。

少數執政黨的自民黨、公明黨為了獲得日本維新會、國民民主黨的支持，分別進行政策協商。

日本首相石破茂在全體會議前的眾院預算委員會上表示，「我認為進行了過去沒有的討論，政府也將謙虛地接受各界指正，並在應該改進的地方，努力獲得更多理解」。