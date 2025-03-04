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研究：2050年會有60%成年人肥胖或過重

中央社／ 巴黎3日綜合外電報導
肥胖示意圖。圖／Ingimage
肥胖示意圖。圖／Ingimage

今天公布的大型新研究指出，除非政府採取行動，否則到了2050年，世上近60%成年人和1/3兒童將會肥胖或過重。

法新社報導，這份發表在「刺胳針」（Lancet）醫學雜誌的研究，使用來自204個國家的數據，描繪出被稱為本世紀重大健康挑戰之一的景象。

研究主要執筆人、美國健康計量評估研究中心（Institute for Health Metrics and Evaluation）的加基杜（Emmanuela Gakidou）在聲明中表示：「前所未見的全球過重和肥胖流行病，是一場巨大悲劇和重大社會挫折。」

研究發現，全球過重或肥胖人數，從1990年的9.29億人增加到2021年的26億人。

如果沒有重大變化，研究人員估計15年內將有38億成年人過重或肥胖，也就是說到了2050年，過重或肥胖人口占全球成年人口約60%。

研究人員警告，屆時世界上預計約1/4的肥胖者年齡將超過65歲，世界衛生系統將面臨極大壓力。

他們也預測，全世界兒童和青少年的肥胖率將增加121%。

研究人員警告，到2050年，1/3的肥胖年輕人將生活在兩個地區：北非和中東以及拉丁美洲和加勒比海地區。

但澳洲梅鐸兒童研究所（Murdoch Children'sResearch Institute）的研究共同執筆人柯爾（JessicaKerr）表示，現在採取行動還不算太晚。

「需要更強有力的政治承諾，來改變永續全球糧食系統中的飲食。」

研究指出，世界上逾半數肥胖或過重成年人生活在8個國家，分別是中國、印度、美國、巴西、俄羅斯、墨西哥、印尼和埃及。

肥胖

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