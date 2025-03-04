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蘇丹內戰性別暴力頻傳 聯合國：年僅1歲童遭性侵

中央社／ 日內瓦4日綜合外電報導

聯合國今天表示，蘇丹衝突期間，最小僅1歲的兒童遭武裝人員性侵，並譴責這是「足以讓任何人震驚」的恐怖狀況。

法新社報導，聯合國兒童基金會（UNICEF）表示，在飽受戰爭蹂躪的蘇丹，兒童遭性侵的情況遠比記錄在案的案件更為普遍，敦促各方停止將性暴力當成戰爭策略。

2024年初以來，蘇丹的性別暴力防治服務機構記錄約221起兒童性侵案件。其中性侵倖存者66%為女孩，33%為男孩。共有16名5歲以下的性侵倖存者，其中4人只有1歲。

聯合國兒童基金會另記錄77起針對兒童的性侵案件，主要是性侵未遂。

聯合國兒童基金會表示：「經過聯合國費力查證，這些數字僅反映針對兒童施暴真實嚴重程度的一部分。」

聯合國兒童基金會指出，性侵倖存者及其家人往往因為擔心被污名化、擔心遭到家人或社區排斥、遭武裝團體報復、隱私洩漏或被控通敵，而不願意或不能站出來。

性侵 聯合國 蘇丹

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