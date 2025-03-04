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菲FA-50戰機夜間行動中失聯 2駕駛員搜救中

中央社／ 馬尼拉4日專電

菲律賓一架FA-50戰機今天凌晨在戰術夜間行動中失聯，2名駕駛員下落不明，菲軍方全力搜救中。

菲律賓空軍今天發表聲明說，這架FA-50戰機在抵達目標區域前幾分鐘，與共同參與行動的其他戰機失去聯繫。

其他戰機在返回宿霧的馬克坦島（Mactan）艾布恩（Benito N Ebuen）空軍基地之前，多次嘗試與失蹤戰機重新建立聯繫，但未能成功。

菲律賓空軍發言人卡斯蒂約（Maria ConsueloCastillo）表示，這場戰術夜間行動是在輔助地面部隊，戰機失聯時位於陸地上方。

她說，這是菲律賓FA-50戰機首次發生重大事故。

菲律賓空軍正在全力搜索失聯戰機，盼平安救回2名駕駛員。

FA-50戰機是韓國航空宇宙產業株式會社（KAI）在T-50超音速高級教練機基礎上研發的首款韓國生產輕型戰鬥攻擊機，於2011年5月首飛成功，2013年8月交付韓國空軍，2014年10月投入實戰部署。

菲律賓空軍目前擁有1個中隊的FA-50戰機。今年1月，菲律賓國防部表示有意再向韓國添購12架，價格約6億8000萬美元（約新台幣225億元）。

戰機 空軍 菲律賓

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