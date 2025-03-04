菲FA-50戰機夜間行動中失聯 2駕駛員搜救中
菲律賓一架FA-50戰機今天凌晨在戰術夜間行動中失聯，2名駕駛員下落不明，菲軍方全力搜救中。
菲律賓空軍今天發表聲明說，這架FA-50戰機在抵達目標區域前幾分鐘，與共同參與行動的其他戰機失去聯繫。
其他戰機在返回宿霧的馬克坦島（Mactan）艾布恩（Benito N Ebuen）空軍基地之前，多次嘗試與失蹤戰機重新建立聯繫，但未能成功。
菲律賓空軍發言人卡斯蒂約（Maria ConsueloCastillo）表示，這場戰術夜間行動是在輔助地面部隊，戰機失聯時位於陸地上方。
她說，這是菲律賓FA-50戰機首次發生重大事故。
菲律賓空軍正在全力搜索失聯戰機，盼平安救回2名駕駛員。
FA-50戰機是韓國航空宇宙產業株式會社（KAI）在T-50超音速高級教練機基礎上研發的首款韓國生產輕型戰鬥攻擊機，於2011年5月首飛成功，2013年8月交付韓國空軍，2014年10月投入實戰部署。
菲律賓空軍目前擁有1個中隊的FA-50戰機。今年1月，菲律賓國防部表示有意再向韓國添購12架，價格約6億8000萬美元（約新台幣225億元）。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言